طب نفسى طنطا يحصد الميدالية البلاتينية من منظمة السكتة الدماغية

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن فوز مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية البلاتينية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية.وهنأ رئيس الجامعة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد غنيم على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة طنطا.وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الميدالية أعلى من الميدالية الذهبية التي حصل عليها المركز العام الماضي، مؤكدًا مواصلة الجهود للحصول على الميدالية الماسية.وأشاد عميد طب طنطا بالدعم اللامحدود من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، موجهًا الشكر لفريق العمل الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتوره عزة عباس، والدكتور إيهاب شوقي، والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبدالخالق، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.