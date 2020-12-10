استعجال التحريات في مقتل مسن بسبب خلاف على ممارسة الشذوذ بالمرج

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية، في اتهام عاطل بقتل مسن في المرج بسبب الشذوذ.وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة مسن في العقد الخامس من العمر مذبوحا وفي حالة تحلل داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا صديق المجني عليه، بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي داخل الشقة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.