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مصر

هل يشرح واضعو امتحانات الثانوية المناهج عبر «حصص مصر»؟.. شوقي يجيب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:34 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة اشتراك المعلمين واضعى امتحانات الثانوية العامة شرح المواد على منصة «حصص مصر».

وأكد شوقي في تعليق عبر مجموعة "معا نستطيع" على مواقع التواصل الاجتماعي: «منصة حصص مصر بها معلمون من مركز تطوير المناهج وأساتذة من المركز القومي للامتحانات وليس الشخص الذي يضع الامتحان».

وشدد وزير التربية والتعليم، أن بنوك الأسئلة يتم بناؤها عن طريق عشرات من المعلمين المدربين في كل علم أو تخصص، وبالتالي التركيز هنا أن هذه المنصة يقوم عليها متخصصون من الوزارة لتقديم أفضل شرح وأكبر فائدة.

وفي السياق ذاته، أصدر "جروب معا نستطيع" بيانا توضيحيا، أكد فيه أنه بناء على توضيح الدكتور طارق شوقي، فإن امتحانات مرحلة التعليم الثانوي بالكامل سيتم وضعها عن طريق بنوك الأسئلة وليس أشخاصا، وعليه "لا داعي لخلق جدال وإثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب".

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي إن منصة "حصص مصر" الإلكترونية للمرحلة الثانوية، ستكون مجانية لفترة محدودة، وهي اختيارية لمن أراد الاستزادة إلى جانب المنصات المجانية التي أطلقتها الوزارة الفترة الماضية، والهدف منها حوكمة منظومة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، من خلال احتواء مؤسسات الكتب الخارجية، والتعاون معها بشكل يرفع من جودة المادة العلمية المعروضة، بدلا من اللجوء لمراكز دروس خصوصية وكتب خارجية غير معتمدة، خاصة أن الوزارة لاحظت ظهور كتب خارجية في الأسواق ليس عليها اسم مؤلف ولا دار نشر وكان الناس يدفعون سعرها بطيب خاطر ما بين 50 و60 جنيها.


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