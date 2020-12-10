أولياء أمور مدرسة خاصة بالبساتين يستغيثون من زيادة المصروفات 40%.. والتعليم ترد

استغاث أولياء أمور طلاب مدرسة خاصة تابعة لإدارة البساتين ودار السلام بالقاهرة، بإدارة التعليم الخاص، بسبب ارتفاع نسبة المصروفات المدرسية من 4800 الى 7400 بالمرحلة الابتدائية.وأكد أولياء الأمور فى شكواهم، - التي حصل الدستور على نسخة منها - إنهم فوجئوا بزيادة مصروفات المدرسة بصورة مبالغ فيها، لا تتفق مع الظروف الراهنة نظرًا لما تمر به البلاد حاليًا من جائحة فيروس كورونا، والذي أثر بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم.وقال أحد أولياء الأمور فى تصريحات خاصة للدستور، فضل عدم ذكر اسمه، إنه جاري تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المدرسة، يوم السبت المقبل، اعترضًا على هذه الزيادة المبالغ فيها.وشدد على أن كل ولي أمر لديه طفلين و3 أطفال بالمدرسة، متساءلًا كيف يتحمل كل هذه الأعباء المادية.ومن جانبه، قال عبدالعزيز حسن، مدير الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام، إن هذا الارتفاع بناءً عن الزيادة القانونية، ولا يجوز لأي شخص رفع المصروفات إلا بموافقة القانون.وأضاف مدير الإدارة، في تصريحات خاصة للدستور، أن تلك المدرسة جاءت لها زيادة قانونية بالفعل، ولكن لا يجوز رفع المصروفات دون موافقة القانون، والنسبة التي حددتها الوزارة.وأوضح أنه على أولياء الأمور التوجه إلى التعليم الخاص بالإدارة، وأخذ الصورة من الزيادة القانونية ومقارنتها للتأكد.وأكد أنه في حالة اكتشاف زيادة عن المحدد من الوزارة والمديرية، سيتم وضعها تحت إشراف القانون.جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم جمدت قرار لجنة التعليم الخاص بالوزارة الذي أوصى بعدم زيادة أي مصروفات دراسية عن العام الماضي، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك قرار شامل لتحديد العلاقة المالية بين المدرسة وولي الأمر.كما أصدر شوقي قرارًا وزاريًا بشأن تحصيل القسط الأول للمصروفات الدراسية بالعام الدراسي 20202021، على أن يكون أخر موعد لسداد القسط الأول 30 ديسمبر دون ذكر أي زيادات حتى الآن.