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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليمن وبريطانيا يبحثان الشراكة الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:48 م
الرئيس عبدربه منصور
الرئيس عبدربه منصور هادي
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تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس اليمني وفقًا لموقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، اليوم الأربعاء، عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين والمبنية على التعاون والشراكة الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وفق والمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية.

وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف المملكة المتحدة لدعمها لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المراحل مثمنًا دورهم الداعم للجانب الاقتصادي، الذي بات يمثل الهم الأكبر لدى غالبية الشعب اليمني الذي يعيش أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة، وجدد عبد ربه مساعيه الدائمة نحو السلام لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى- ولا يزال- من تداعيات الحرب المفروضة من قبل الميليشيات الانقلابية.. مثمنًا دعم المملكة المتحدة والمجتمع الدولي والأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لجهود السلام وتحقيق مضامينه وغاياته الذي يؤسس لمستقبل آمن للشعب اليمني كافة ولا يحمل معه بذور خلافات مستقبليه.

من جانبه جدد الوزير البريطاني تأكيده على دعم الحكومة البريطانية للرئيس اليمني وللشرعية للوصول باليمن إلى مرافئ السلام رغم التحديات والصعوبات الماثلة مؤكدا موقفهم الداعم لوضع معالجات اقتصادية وإنسانية عاجلة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيدا بدور الرئيس اليمني في تنفيذ اتفاق الرياض، وأكد الوزير البريطانى، على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين لتحقيق كافة التطلعات المشتركة.

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