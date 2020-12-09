229 إصابة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 229 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، الأربعاء، عن الدكتور محمد محمود على محمود مدير المعلومات الاستراتيجية في وزارة الصحة الموريتانية أن إجمالي حالات الشفاء 7 الآف و925، فيما بلغ إجمالي الوفيات 202 شخص.