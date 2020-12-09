بفستان جريء.. أسماء جلال في مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة أسماء جلال، الأنظار على الريد كاربت باليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي، بظهورها بإطلالة جريئة.ارتدت أسماء فستانا قصيرا باللون البينك، ونسقت معه جاكت باللون الأسود، واعتمدت ماكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.وتفاعل الحضور مع الإطلالة الجريئة للفنانة، التى أبدعت خلال أيام المهرجان بالإطلالات الجاذبة والناعمة.