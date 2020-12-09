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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توجيهات عاجلة من التعليم بشأن الامتحان التجريبى للأول الثانوى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:15 م
الامتحان التجريبي
الامتحان التجريبي
نورهان عبدالرحمن
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أصدر مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحان التجريبي المقرر انعقاده اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجاري.

وجاءت أهم التعليمات كالتالي:
1- استلام الطلاب شرائح الإنترنت 4G وتذليل جميع المعوقات لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور.
2- يتم التواصل مع الدعم الفني لشركة المحمول لحل جميع المشكلات على الرقم (16110).
3- يمكن للطلاب أداء الامتحان داخل المدرسة أو المنزل باستخدام الإنترنت أو الشريحة.
4- يجب انتهاء جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارات.
5- يجب استخدام الطلاب التابلت أثناء أداء الامتحان التدريبي.
6- يمكن للطلاب الدخول خلال الفترات المحدودة للامتحان التدريبي وليس الساعات الأولي فقط، حيث إنه لا يحتسب زمن الامتحان إلا بعد بدء الطالب الامتحان.
7- يجب مراجعة والتأكيد علي الطلاب بتحديث أجهزه التابلت.
8- يجب دخول الطالب على البريد الالكتروني (الحساب الموحد) باستخدام برنامج outlook.
9- يجب التأكيد على دخول المنصة الخاصة بالامتحانات باستخدام الأيقونة المخصصة لذلك.

كانت أعلنت الوزارة أنها ستقوم بإرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على البريد الإلكتروني بدءًا من يوم السبت ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠، كما سيتم الإعلان عن موقع إلكتروني للاستعلام لمن لم تصله كلمة المرور، بالإضافة إلى مركز للدعم الفني على الهاتف والواتس آب.

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