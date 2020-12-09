بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث قطار المنصورة إلى 25





أسماء المصابين في حادث قطار المنصورة

أسماء المصابين في حادث قطار المنصورة هى: مريم وجدي عبد ربه، طفلة 4 سنين ونصف، سقوط، عبدالجواد شحاتة محمد، 39 عاما، السيد عبدالحميد، 48 عامًا، مالك حسن، 5 أعوام، سمر أحمد السعيد، 3 أعوام، اصطدام بجسم صلب، الأميرة جمال، 29 عامًا، محمود السيد محمود، 45 عامًا، حسن محمد سمير، 3 أعوام، يوسف حسن ربيع، 6 أعوام، هدية حسن العزبى، 40 عامًا، حسن رضوان الباز، 58 عامًا، علي يوسف، 62 عامًا، هبة محمد عبدالعزيز، 35 عامًا، أحمد السيد حلاوة، 19 عامًا، أحمد عبد السلام، 16 عامًا.



كما أصيب أيضا كل من: السيد عبدالمنعم، 60 عامًا، محمود السيد حمزة، 17 عامًا، أحمد سمير محمد، 32 عامًا، أم السيد إبراهيم، 46 عامًا، بدر الصيام الشحات، 58 عامًا، فاطمة محمد إبراهيم، 27 عامًا، أحمد أحمد جلال، 76 عامًا، مروان محمد عبدالرازق، عامان، كريمان يسري زهران، 45 عامًا، ومحمد عوض، 20 عامًا. أسماء المصابين في حادث قطار المنصورة هى: مريم وجدي عبد ربه، طفلة 4 سنين ونصف، سقوط، عبدالجواد شحاتة محمد، 39 عاما، السيد عبدالحميد، 48 عامًا، مالك حسن، 5 أعوام، سمر أحمد السعيد، 3 أعوام، اصطدام بجسم صلب، الأميرة جمال، 29 عامًا، محمود السيد محمود، 45 عامًا، حسن محمد سمير، 3 أعوام، يوسف حسن ربيع، 6 أعوام، هدية حسن العزبى، 40 عامًا، حسن رضوان الباز، 58 عامًا، علي يوسف، 62 عامًا، هبة محمد عبدالعزيز، 35 عامًا، أحمد السيد حلاوة، 19 عامًا، أحمد عبد السلام، 16 عامًا.كما أصيب أيضا كل من: السيد عبدالمنعم، 60 عامًا، محمود السيد حمزة، 17 عامًا، أحمد سمير محمد، 32 عامًا، أم السيد إبراهيم، 46 عامًا، بدر الصيام الشحات، 58 عامًا، فاطمة محمد إبراهيم، 27 عامًا، أحمد أحمد جلال، 76 عامًا، مروان محمد عبدالرازق، عامان، كريمان يسري زهران، 45 عامًا، ومحمد عوض، 20 عامًا.





حالة المصابين في حادث قطار المنصورة

ومن ناحيته أشار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن الإصابات متوسطة، ولا توجد خسائر في الأرواح، ونقلوا جميعا إلى مستشفى المنصورة الدولي.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بالرصيف بمحطة المنصورة ووجود مصابين.



وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم العربة الأخيرة من القطار بجانب رصيف المحطة أثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة.





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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة، ومباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين للعلاج. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة، ومباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين للعلاج.

تسبب انفصال عربة قطار المتجه إلى مراكز شمال الدقهلية، اليوم الأربعاء، فى اصطدامه برصيف رقم واحد، وارتفع عدد المصابين في حادث قطار المنصورة إلى 25 مصابًا، بينهم أطفال، بين كسور وجروح، دون وقوع وفيات.