إدارة مرفأ بيروت تعلن انتهاء ترميم سوق المنطقة الحرة

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان لها اليوم الأربعاء، عن إنجاز وانتهاء أعمال الترميم في مبنى سوق المنطقة الحرة.وأوضحت الإدارة أن المبنى أصبح جاهزًا لاستقبال الزبائن، لا سيما السلك الدبلوماسي والأمم المتحدة والسياح.وأضافت الإدارة في بيانها، أن الأعمال في باقي أقسام المنطقة الحرة، جارية وسيتم استكمالها تباعًا وفقًا لجدول زمني لكل قسم منها، وفقًا لموقع لبنان 24.