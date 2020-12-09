536 إصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء، تسجيل 536 إصابة بفيروس كورونا (396 إصابة جديدة + 140 إصابة مخالطة)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 88 ألفا و522 إصابة.وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أنه تم تسجيل 741 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58 ألفا و578 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1261 حالة، وذلك بإضافة 6 حالات وفاة جديدة.