تدشين كنيسة القديسين بطما ورسامة شمامسة

دشن نيافة الأنبا إسحق، أسقف طما، المذبح البحري والمعمودية بكنيسة القديسين بقرية كوم غريب التابعة لإيبارشية طما، صباح اليوم الثلاثاء.تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم القديس يوسف البار، والمعمودية المقدسة علي اسم القديس يوحنا المعمدان.شمل التدشين أيضًا أيقونة العماد، وكذلك عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع من الشعب.وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 180 شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (المرتل).