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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من هنا| خطوات الحصول على الحساب المدرسي الموحد عبر منصة office365.emis.gov.eg

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:31 م
جريدة الدستور
رغدة محمد
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يقدم "الدستور" لأبنائه الطلبة والطالبات طريقة الحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد office365.emis.gov.eg للطلاب والمعلمين وهي تعتبر آلية مميكنة للخدمة الذاتية لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات أوفيس 365 المختلفة المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

البيانات المطلوبة للحصول على الحساب المدرسي الموحد office365.emis.gov.eg

يطلب موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد office365.emis.gov.eg الرقم القومي وكود الطالب بالنسبة للطلبة وكود المعلم النسبة للمدرسين.

خطوات الحصول على خدمات office365.emis.gov.eg للطالب

للأكبر من ستة عشر عامًا

1- ادخل على موقع منصة أوفيس 365من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا.

2- قم باختيار حساب الطالب.

3- إذا كان الطالب أكبر من 16 سنة يطلب ادخال الرقم الكومي وكود الطالب، مع الملاحظة أن كود الطالب، هو رقم الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب ويمكن الحصول عليه من المدرسة، مع العلم أن المنصة متاحة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي.

4- أنقر على أنا لست برنامج روبوت.

لتسجيل الطالب أصغر من 16 سنة

 1- الدخول على موقع المنصة من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

2- اختيار حساب الطالب.

3- ادخال رقم شهادة الميلاد المميكنة وكود الطالب.

4- الضغط علي أنا لست برنامج روبوت.

وفي حالة وجود أخطاء في بيانات الدخول والاكواد في هذه الحالة يمكن الرجوع إلى المدرسة لتعديل بيانات الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب.

في حالة تسجيل المعلم

1-  أضغط على رابط منصة اوفيس 365.

2- اختيار حساب المعلم.

3-  ادخال الرقم القومي وكود المعلم.

4- انقر على أنا لست برنامج روبوت.

5- ثم اضغط التحقق من البيانات.

خدمات الحساب المدرسي الموحد office365.emis.gov.eg

وتقدم المنصة للطلاب العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها والتي تتمثل في التالي 

-مايكروسوفت ورد microsoft word.

- مايكروسوفت تيم microsoft teams.

-مايكروسوفت اكسيل microsoft ecxel.

-مايكروسوفت ون درايف microsoft one drive.

-مايكروسوفت باوربوينت microsoft powerpoint.

وتقدم هذة المنصة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم خدماتها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين كل من شركة مايكروسوفت Microsoft وشركة كايرو كودز مصر وشركة بلو كودز مصر.

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