وزير الخارجية الأردني: أمن مصر من أمننا.. وإنهاء توترات «المتوسط» ضرورة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، اليوم الثلاثاء، أن أمن مصر من أمن الأردن.وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية كلا من الأردن وقبرص واليونان، دعم بلاده للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا بدون تدخلات خارجية في شؤونها.وأكد الصفدي على ضرورة إنهاء التوتر في شرق المتوسط عبر المفاوضات وعلى أساس احترام القانون الدولي، فيما أكد على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.وأضاف الصفدي، أن الأردن تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا بدون تدخلات خارجية في شؤونها.