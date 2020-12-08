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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

المستندات المطلوبة للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بالمصروفات الدراسية للفئات المعفية وفقا لما حددته الوزارة.

أولًا: الطلاب الأيتام
1- صورة شهادة وفاة الأب
2- صورة بطاقة الأم
3- صورة بطاقة الوصاية


ثانيًا: معاش الضمان الاجتماعي ومعاش التكافل والكرامة
1- جواب من الشؤون الاجتماعية بختم الشعار
2- صورة بطاقة الأب أو المستفيد
3- صورة من سرك القبض أو فيزا كارت


ثالثا: أبناء العاملين بالتربية والتعليم
1- جواب يفيد بالعمل بالتربية والتعليم
2- صورة بطاقة موظف
3- صورة شهادة ميلاد
الطالب أو الطالبة

رابعًا: أبناء المطلقات والمرأة المعيلة
1- صورة قسيمة الطلاق
2- صورة بطاقة الأم
3- أى مستندات تثبت أن الأم هي من تقوم بإعالة الأسرة


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

وتضمنت قائمة الإعفاءات الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.

كما تقرر أن يعفى من المصروفات كل من أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وكذلك طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، بالإضافة إلى خصم 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم.

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