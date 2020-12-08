المستندات المطلوبة للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية

أولًا: الطلاب الأيتام

ثانيًا: معاش الضمان الاجتماعي ومعاش التكافل والكرامة

ثالثا: أبناء العاملين بالتربية والتعليم

رابعًا: أبناء المطلقات والمرأة المعيلة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بالمصروفات الدراسية للفئات المعفية وفقا لما حددته الوزارة.1- صورة شهادة وفاة الأب2- صورة بطاقة الأم3- صورة بطاقة الوصاية1- جواب من الشؤون الاجتماعية بختم الشعار2- صورة بطاقة الأب أو المستفيد3- صورة من سرك القبض أو فيزا كارت1- جواب يفيد بالعمل بالتربية والتعليم2- صورة بطاقة موظف3- صورة شهادة ميلادالطالب أو الطالبة1- صورة قسيمة الطلاق2- صورة بطاقة الأم3- أى مستندات تثبت أن الأم هي من تقوم بإعالة الأسرةوكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.وتضمنت قائمة الإعفاءات الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.كما تقرر أن يعفى من المصروفات كل من أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وكذلك طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، بالإضافة إلى خصم 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم.