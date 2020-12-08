دبلوماسى أوروبى: الوقت حان لمعاقبة تركيا وكل العقوبات مطروحة

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، إن القضايا الخلافية الأوسع بشأن ليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا جعلت الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه أنقرة.وقال دبلوماسي أوروبي: "العقوبات مطروحة على الطاولة لكنها ليست تلقائية، وإن الوقت حان لمعاقبة تركيا التي ينظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية".وتتولى ألمانيا حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومدتها ستة أشهر، ويمكنها أن تحدد ما إذا كانت العقوبات ستمضي قدمًا.وكانت ألمانيا تأمل بالتوسط بين أثينا وأنقرة لكنها شعرت بالغضب عندما استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص في أكتوبر بعد فترة توقف.