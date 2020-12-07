«قومي المرأة» يطلق حملة «احميها من الختان» في المنيا

أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة «احميها من الختان» بمحافظة المنيا، في إطار الأنشطة التي ينظمها خلال حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.ونجحت الحملة في الوصول إلى 42600 سيدة ورجل وطفل في ديرمواس ودلجا والزعر زعبرة وعزبة محمود وعزبة عبد المسيح ومركز المنيا وقرية بنى أحمد الشرقية وطوه والعش وبنى محمد سلطان والمطاهرة البحرية وطهنشا ومركز سمالوط وشوشة والصليبة والطيبة والعمودين والسلام ومركز العدوة وكفر عبدالخالق والقايات وبرمشا.واستعانت بأعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة والواعظات والداعيات ومحامى الفرع، وبالتعاون مع قصور الثقافة تم تنفيذ عرض مسرحي وورش فنية للأطفال (تلوين ورسم على الوجه).