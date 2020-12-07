6 وفيات و163 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 163 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير المعلومات الاستراتيجية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود- حسبما نقلت الإذاعة الموريتانية اليوم الإثنين- إنه تم إجراء 1173 فحصًا، فيما تماثل 14 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7863 حالة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 9679 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 194 حالة.