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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كندا: توفير 249 ألف جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:41 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الإثنين، عن أن الآلاف من جرعات لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس "كوفيد-19" ستكون متاحة في كندا قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الجرعات الأولى ستكون مخصصة في المقام الأول للمقيمين في دور الرعاية طويلة الأجل والموظفين العاملين في هذه الدور.

وقال ترودو في تصريحات صحفية، إن ما يصل إلى 249 ألف جرعة من اللقاح المكون من جرعتين ستكون في متناول اليد بحلول نهاية العام لإطلاق حملة تلقيح شاملة، والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل.
وتصل الجرعات الأولى حيث تكافح بعض المقاطعات- لا سيما ألبرتا ومانيتوبا وأونتاريو وكيبيك- مع زيادة حادة في عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال ترودو إن هذه الجرعات سيتم تسليمها من قبل الشركة مباشرة إلى 14 مركز توزيع مجهز الآن بمخازن التبريد اللازمة. وقال ترودو إنه يجب تخزين هذا اللقاح في درجة حرارة -80 درجة مئوية- مما سيجعل لوجستيات التوزيع "معقدة بشكل لا كبير".

ومن المقرر توزيع اللقاحات على الولايات القضائية على أساس نصيب الفرد، مما يعني أن كل مقاطعة ستتلقى جرعات اللقاح بأعداد تتناسب مع حصتها من السكان، ولن يتم إرسال اللقاح إلى المناطق في الوقت الحالي، لأنها تفتقر الآن إلى القدرة على تخزين لقاح شركة فايزر.

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