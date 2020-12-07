وفاة شقيق الفنان محمود عبدالعزيز

أعلن الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وفاة عمه وشقيق الفنان محمود عبدالعزيز "محمد عبدالعزيز"، من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام.وكتب نجل الساحر، "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي محمد عبدالعزيز في ذمة الله، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وعمي محمد وكل من رحلوا عنا".يأتي ذلك بعد أسبوعين من إحياء نجل الفنان محمود عبدالعزيز ذكراه في مدينة الإسكندرية وتواجده عند قبره لمدة 4 أيام كالمعتاد كل عام.وشارك عدد كبير من المتابعين محمد عبدالعزيز العزاء ونعوا وفاة عمه من خلال الكثير من التعليقات.