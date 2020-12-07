السيسى: يجب العمل على تعزيز التسامح.. وبحثنا التعاون العسكرى مع فرنسا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن مصر بحثت سبل تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا، مضيفا أن الوضع في شرق المتوسط حظي بأهمية كبيرة في المحادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز التسامح ويجب العمل سويا للتصدي لخطاب الكراهية وترسيخ أسس التعايش السلمي، مضيفا: "يجب أن نتعامل بهدوء وتوازن مع الإرهاب ونحن أكثر من تأثر بجرائمه".