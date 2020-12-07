ماكرون: مرتزقة أتراك موجودون فى ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، من خلال مؤتمر صحفي للرئيسين الفرنسي والمصري، إن المرتزقة الروس والأتراك موجودون في ليبيا.وأضاف ماكرون، أن التقدم الحاصل في ليبيا مهدد من بعض القوى الإقليمية التي تسعى لزعزعة الاستقرار، وأن فرنسا ترفض انتهاك سيادة الدول في منطقة شرقي المتوسط، وفقًا "سكاي نيوز".أما فيما يخص لبنان، فأوضح ماكرون، أنه يجب ألا يبقى الشعبي اللبناني رهينة بيد أي طبقة سياسية.