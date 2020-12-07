أمريكا تسعى لفرض عقوبات جديدة على الصين.. والأخيرة تُندد

أدانت الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على مسئولين صينيين؛ بسبب حملة القمع التي وقعت قبل أشهر.وأوضحت 3 مصادر، من بينها مسئول أميركي مطلع على الأمر، أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 10 مسئولين صينيين؛ بسبب دورهم في استبعاد بكين لأهلية النواب المعارضين المنتخبين في إقليم هونج كونج.وتستهدف هذه الخطوة مسئولين من الحزب الشيوعي الصيني، وذلك ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب، القائمة على زيادة الضغط على بكين في الأسابيع الأخيرة من ولايته، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة الخارجية الأميركية أو البيت الأبيض.كما رجح مصدران أن تطال العقوبات 14 شخصًا بينهم مسئولون في البرلمان الصيني، والمجلس الشعبي الوطني، وأعضاء من الحزب الشيوعي الصيني، كتجميد الأصول وعقوبات مالية أخرى.يشار إلى أن الولايات المتحددة كانت هددت، في نوفمبر الماضي، بفرض عقوبات جديدة على الصين لأنّها «انتهكت بشكل صارخ» الحكم الذاتي الذي تتمتّع به هونج كونج بإقالتها 4 نواب مؤيّدين للديمقراطية من برلمان المدينة.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، حينها، إن الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها بكين لإقصاء المشرعين المؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي لهونج كونج لا تترك مجالًا للشك في أن الحزب الشيوعي الصيني انتهك بشكل صارخ التزاماته الدولية، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل تحديد ومعاقبة المسئولين عن تقويض حرية هونج كونج.