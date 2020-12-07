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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الكوري الجنوبي يطالب المواطنين بالبقاء في المنزل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" المواطنين على إلغاء خطط العطلات والبقاء في المنزل، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وفرض السلطات الصحية لإجراءات تباعد أكثر صرامة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي قال إن البلاد تغلبت على أزمة فيروس كورونا عدة مرات، مضيفا" الوضع الآن أكثر خطورة من ذي قبل".

وأضاف" كوريا الجنوبية سوف تبذل كل ما في وسعها لاحتواء تفشي الفيروس".

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويشار إلى أن ذلك ثاني يوم على التوالي تتجاوز فيه حالات الإصابة بالفيروس 600 حالة.

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