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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة حوادث الدستور.. صفوان ثابت على رأس قوائم الإرهاب.. إخلاء سبيل على حميدة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:57 م
إخلاء سبيل على حميده
إخلاء سبيل على حميده
عمرو المزيدي
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نرصد أبرز ما جاء في نشرة حوادث الدستور اليوم والتي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة حوادث الدستور

وحدة ‎غسل الأموال تحدث قائمتها فى ‎مصر بـ6542 إرهابيًا
عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

جهود مكثفة لكشف غموض سرقة 800 ألف جنيه من شقة بقصر النيل
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، جهودهم لكشف ملابسات واقعة سرقة 800 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بمنطقة قصر النيل.

 مصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

تباشر نيابة حدائق القبة، التحقيقات في العثورعلى جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم.

إخلاء سبيل المطرب على حميدة في اتهامه بالنصب
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل المطرب "على حميدة" بضمان محل إقامته، وذلك على خلفية اتهام مهندس له بالنصب عليه، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء المبلغ لسماع أقواله حول اتهامه للمغني.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بالتخابر مع «داعش ليبيا»
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا لجلسة 6 يناير، لورود تقرير الطب الشرعي للمجني عليهم.

استعدادات وزارة الداخلية لتأمين إعادة النواب (فيديو)
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو، يكشف عن استعداد وجاهزية وانتشار رجال الشرطة في المحافظات، لبدء عمليات تأمين المرحلة الثانية من جولة الإعادة لانتخابات برلمان 2020 المزمع إجراؤها غدا وبعد غد.

الداخلية تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجية الأمن الإنساني للمواطنين
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الأمنية الحديثة، والتي تهتم اهتمامًا بالغًا بمنظومة الأمن الإنساني، والتي تحرص من خلالها على تقديم كل التسهيلات للمواطنين، والحفاظ على حقوق المواطنين ونزلاء السجون، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

إخماد حريق محدود داخل مستشفى أبوالريش
تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة على حريق محدود داخل ورشة أجهزة طبية بالطابق السادس لمستشفى أبوريش، دون إصابات.

 تبادل محاضر بين رجائي عطية واتحاد المحامين

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن أن الخلاف بين رجائي عطية واتحاد المحامين العرب، محل محاضر بين الطرفين.

وقف نظر أمر منع التصرف في أموال حسن نافعة
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، وقف نظر أمر المنع من التصرف في الأموال تعليقا لحين الفصل في الدعوي الدستورية الخاصة بحسن نافعة.

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