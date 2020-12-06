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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عبد الرازق تبدأ تصوير «لحم غزال» الشهر المقبل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:45 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تحضيرات مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "لحم غزال" خلال مطلع العام الجديد، استعدادًا لعرضه بموسم رمضان المقبل.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن أسرة المسلسل تبدأ التصوير داخل "المدبح" وهو الديكور الذي تدور معظم أحداث العمل فيه، مشيرًا إلى أنهم يعكفون على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق التصوير ومن المحتمل ان يبدأ المخرج محمد أسامة نهاية الشهر الجاري على أن يواصل التصوير دون توقف بداية من العام الجديد.

"لحم غزال" هو التعاون الثانى بينها وبين السيناريست اياد ابراهيم فقد قدما العام الماضي "سلطانة المعز" وسيتولى مهمة إخراج محمد أسامة.

يشار إلى أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل "سلطانة المعز" رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني ودينا ومحمود البزولي وكان من إخراج محمد بكير، وتستعد غادة للعودة للسينما من خلال فيلم "حفلة 9".

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