كوريا الجنوبية تلغي مراسم قرع الجرس بسبب كورونا

قررت حكومة مدينة سول اليوم الأحد، إلغاء مراسم قرع الجرس التقليدية في منتصف ليلة رأس السنة، وسط الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال مسؤول من حكومة العاصمة -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب-: "نظرًا إلى الانتشار السريع لكوفيد-19، يتعين علينا إلغاء مراسم قرع الجرس في نهاية العام"، مضيفا أن حكومة المدينة أيضًا تضع إجراءات التعامل مع آلاف الأشخاص الذين قد يتجمعون في وسط المدينة عشية رأس السنة الجديدة؛ لتوديع العام القديم.وتكافح كوريا الجنوبية لإبطاء الوتيرة المتسارعة لتفشي عدوى كوفيد-19 في سول والمناطق المحيطة بها، التي تشمل إنتشون وإقليم "كيونج كي"، ومع تسجيل 295 حالة إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة وحدها يوم الخميس، قررت حكومة مدينة سول فرض حظر تجول ليلي بعد الساعة 9 مساءً؛ بدءًا من أمس السبت.وتعد هذه المرة هي الأولى منذ 67 عامًا التي يتم فيها إلغاء الاحتفال السنوي بنهاية العام، منذ إقامته في وسط سول لأول مرة في عام 1953.