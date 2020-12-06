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أيام زمان

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
فريد الأطرش
فريد الأطرش
وائل توفيق
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كان الفنان الراحل فريد الأطرش من كبار محبي نادي الزمالك، المنافس التقليدي للنادي الأهلي، فكان لا يكتفي بالتشجيع والمساندة من منزله، بل كان حريصًا على الذهاب إلى الاستاد والجلوس في صفوف المشجعين ليشد من أزر ناديه المفضل من داخل المدرجات.

حدثت أزمة عنيفة هزت نادي الزمالك، والتي تسببت في صدمة كبيرة وبكاء لملك العود فريد الأطرش، حسبما كشفت صحيفة "أخبار اليوم" في عام 1961.

وأشارت إلى أن المليونير عبد اللطيف أبو رجيلة قرر عدم مساعدة نادي الزمالك ماليًا، وأنه بعد هذا القرار لم ينجح النادي في تحقيق انتصار واحد، وأنه مع قيام علوي الجزار بمساعدة النادي حقق الفريق فوزه الوحيد على الأهلي.

وعلم الأطرش بما يحدث للزمالك وتأثر بشدة وبكى على حال النادي، وقال بعد أن ضرب كف بكف: "كيف يحدث هذا لنادي الزمالك وأنا على قيد الحياة".

وبعد فوز الزمالك على الأهلي، قرر فريد الأطرش إقامة حفلة تكريم، وأكد المذيع فهمي عمر بأن المطرب الكبير قد تبرع بالغناء مجانًا في حفلة لصالح النادي.

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