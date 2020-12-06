سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد آخر تحديث

وفي البنك الأهلي المصري استقر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.52 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.59، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.45، وفي بنك عودة استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.59 جنيه وللبيع 47.43، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 5150 جنيه وللبيع 48.25، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.31.





الدينار الكويتي 2021 كما بلغ سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37





وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 47.59





وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.30





وفي بنك الإمارات دبي الوطني استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 47.92

وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64





أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.88.





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ارتفع الدينار الكويتي في البنك الدولي ليسجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.42، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.59 جنيه وللبيع 51.04، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 48.82، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.62، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.59، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.12.