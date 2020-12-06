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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6-12-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:27 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، ارتفع الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول وبنك الاستثمار العربي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع الدينار الكويتي في البنك الدولي ليسجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.42، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.59 جنيه وللبيع 51.04، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 48.82، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.62، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.59، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.12.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد آخر تحديث 

وفي البنك الأهلي المصري استقر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.52 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.59، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.45، وفي بنك عودة استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.59 جنيه وللبيع 47.43، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 5150 جنيه وللبيع 48.25، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.31.

الدينار الكويتي 2021

كما بلغ سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37

وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 47.59

وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.30

وفي بنك الإمارات دبي الوطني استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 47.92
 
وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64

أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.88.

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