سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 3-12-2020 بالبنوك المصرية
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 3-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك كريدي أجريكول.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك كريدي أجريكول.
سعر الدينار الكويتي اليوم
وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، حيث سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.59 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل لشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.25 جنيه، وفي بنك عوده ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.55 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.30 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.53 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشرا 51.56 جنيه وللبيع 47.64 جنيه.
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-12-2020 في البنوك المصرية
وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.39 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي استقر أيضًا سعر الدينار ليسجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.46 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.26 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.39 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك الكويت الوطني استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.26 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 48.37 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.88 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 47.59 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64 جنيه، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.61 جنيه.