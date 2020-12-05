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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قتلى وجرحى من الحوثي بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:45 م
الحوثي
الحوثي
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لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت عن مصدر عسكري- لم تسمه- أن العديد من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في كمين للجيش والمقاومة بأطراف جبل مراد، فيما استعادت قوات الجيش اليمني عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

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