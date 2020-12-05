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حوادث

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:41 م
طفل المرور
طفل المرور
حسام التمساح
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أحالت النيابة العامة نجل القاضي، الشهير بـ"طفل المرور"، إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي المخدرات، وشمل قرار الإحالة طفل المرور و3 من أصدقائه.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة فى واقعة طفل المرور

حيث كانت «النيابة العامة» في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات، منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين «للنيابة العامة» تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه «النيابة العامة» عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى «النيابة العامة» كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر «النائب العام» لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى «المجلس القومي للأمومة والطفولة» بأن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

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