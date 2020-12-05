



ويبحث الكثير من عشاق المارد الأحمر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي فى نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت مع ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.





ونجح الأهلي في الوصول للنهائي بعد مباراة قوية جمعته مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 للمارد الأحمر حيث سجل الأهداف للأهلي كلاً من محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي، بينما سجل للاتحاد السكندري رزاق سيسي.





بينما وصل طلائع الجيش للنهائي بعد فوز صعب على الزمالك فى مباراة وصلت للوقت الإضافي بعد التعادل طوال الوقت الأهلي للمباراة.





وتمكن طلائع الجيش من الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدف وسجل الأهداف للطلائع كلاً من أحمد سمير (هدفين) وعمرو مرعي (هدف) بينما سجل شيكابالا الهدف الوحيد للزمالك من ضربة ثابتة في الشوط الأول.

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

تردد أون تايم سبورت OnTime Sports على الأرضى البث التماثلي UHF9 البث الرقمي UHF32 تردد أون تايم سبورت على النايل سات التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي H معدل الرمز: 27500 التشفير: مفتوحة





وفى ذات السياق، نجح الأهلي فى التأهل لمونديال الأندية بقطر 2020 والمقرر إقامته فى أول فبراير القادم 2021، وذلك بعد تحقيق الفوز على الزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف يوم 27 نوفمبر الماضي.





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ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي الحاصل على بطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نادي بيراميدز خلال الإسبوع القادم وبالتحديد يوم 10 ديسمبر، على الرغم من خروج بعض التقارير التي تؤكد إمكانية تغير موعد اللقاء او تأجيله لـ 18 ديسمبر بسبب اعتراض نادي نهضة بركان على إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملعب ستاد القاهرة فى مصر ويطالب بإقامة المباراة على أرض محايدة.







