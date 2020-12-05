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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة ٥ أشخاص بينهم ٢ مهندسين و٣ فنيين بحروق متفرقة بالجسد إثر إنفجار بلف بخار أثناء عمليات التجارب بمحطة كهرباء الوليدية البخارية بأسيوط

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
انفجار فى محطة كهرباء
انفجار فى محطة كهرباء
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أصيب 5 أشخاص بينهم 2 مهندسين و3 فنيين بحروق متفرقة بالجسد إثر إنفجار بلف بخار أثناء عمليات التجارب بمحطة كهرباء الوليدية البخارية بأسيوط.

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من محطة كهرباء البخارية بالوليدية بحدوث انفجار أثناء أعمال التشغيل التجريبي للمحطة.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة "ج.م"، 26 عاما، و"ع. س"، 34 عاما و"أ.أ"، 26 عاما، و"م. أ"، 27 عاما، و"ج. س"، 30 عاما، بحروق متفرقة بالجسد وذلك أثناء تجارب التشغيل الخاصة بالمحطة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه حدث انفجار بقطعة بلف البخار أثناء عمليات تجارب التشغيل مما أدى إلى إصابة العاملين.

يذكر أن مشروع الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات يجري تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه مصري وتم تجهيزها للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو المازوت في الإشعال، مع الالتزام بالقانون المصري للبيئة فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئيًا.

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