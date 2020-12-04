منى زكي تكشف كواليس مشاركتها في «أيام السادات» (فيديو)

كشفت الفنانة منى زكي عن كواليس مشاركتها في فيلم أيام السادات بطولة النجم الراحل أحمد زكي.وقالت زكي خلال ندوتها في مهرجان القاهرة السينمائي، إنه تم ترشيحها للمرة الأولى ووقفت أمام الكاستينج وتم رفضها أكثر من مرة إلى أن جاءت المرة الرابعة التي وافقوا عليها، معربة عن سعادتها بالعمل مع الراحل أحمد زكي حيث عملت معه أيضًا في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة.وأشارت إلى أنها جلست مع السيدة جيهان السادات للوقوف على تفاصيل الشخصية، قائلة إنه كان من أمتع الأفلام التي قدمتها.