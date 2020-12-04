الشرطة التركية ترفع شعار الاحترام للدواعش الإرهابيين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تبرز غياب مفهوم العدالة في تركيا تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وتوضح الفارق بين سلمية الشرطة أثناء القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي، المعروف بـ أبي حنظلة وزوجته، وبين العنف أثناء القبض على الناشطات التركيات.وأظهرت الصورة زعيم داعش أبو حنظلة وزوجته وهما يمران مرور الكرام بين عناصر الشرطة أثناء القبض عليهما، في حين أن الشرطة التركية تقبض على سيدة بسبب مساعدتها لزوجها في السجن وهي مكبلة بالقيود والأصفاد.يذكر أن الشرطة التركية افتتحت عام 2020 بحملات اعتقالات ضد النساء، والاعتداء عليهن، لتضاف إلى السجل الأسود الذي تحمله أنقرة بشأن العنف ضد النساء، ويترفع أعداد السيدات القابعات في سجون أردوغان.وتستمر عمليات الاعتقال التي يرتكبها أردوغان ضد المعارضين الأتراك، خاصة النساء منهن، حيث تمتلئ سجون الديكتاتور بآلاف النساء الأتراك، في وقت كشفت فيه إحصائيات تابعة لمنظمات حقوقية تركية، أن عدد السجينات الأتراك في سجون رجب طيب أردوغان وصلوا إلى 11 ألف سيدة.