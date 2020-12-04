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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ممر كوداك» يتزين استعدادًا لاستقبال رأس السنة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:03 م
تزيين الأشجار
تزيين الأشجار
آية سالم ـ حسام عسل
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«ممر كوداك» شارع ضيق يقع بين شوارع منطقة وسط البلد بقلب القاهرة الخديوية، تزين بالأشجار والورود حتى أصبح مقصدا سياحيا يتوجه إليه المصريون والأجانب، وهو أحد ممرات منطقة وسط البلد، ويحرص على الاحتفال بكل مناسبة تمر بها مصر.

اكتسى الممر باللون الأخضر الممزوج بالأحمر، ووضع في مقدمته شجرة الكريسماس استعدادا لاستقبال العام الجديد، ووضع على جدران الممر بعض العبارات التي تعبر عن قدوم رأس السنة واستقبال عام جديد بتفاؤل.

واعتاد بعض أصحاب المحال الموجودين في الممر على الاحتفال بكل مناسبة على طريقتهم الخاصة، بتزيين الممر بشكل جمالي جذاب للوافدين على منطقة وسط البلد، ففي أعياد الربيع ومختلف المناسبات تجد ممر كوداك أول المحتفلين به.

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