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مصر

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان وطرق وكيفية الدفع

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:20 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
عبدالله هشام
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يحرص كثير من المواطنين خلال الفترة الحالية على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان عن طريق موقع وزارة الكهرباء المصرية بالتزامن مع بداية الشهر الجديد، حيث تصدرت طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد، قائمة مؤشرات محرك البحث جوجل للكلمات الأكثر بحثُا في مصر.

وتزايد البحث عن رابط موقع وزارة الكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء خلال الفترة الحالية، في إطار حرص المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية بهدف تقليل نشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".


رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020


- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية. الرابط التالي "هنا".

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط هنا للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.


خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشركات 

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

تسجيل الدخول علي الموقع بالاسم ورقم العداد.

الضغط على زر الاستعلام.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء 2020

وعن كيفية دفع فاتورة الكهرباء 2020 أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها فعلت عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2020 عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية مثل "مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان ".


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