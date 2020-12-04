قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين من نابلس والقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت إحدى البنايات السكنية في شارع التعاون العلوي بالمدينة، واعتقلت المواطن مؤيد الألفي، كما اعتقلت المواطن عماد الشامي بعد مداهمتها بناية سكنية في منطقة نابلس الجديدة.وعلى نفس صعيد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وأفادت المصادر بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب محمود الجندي بعد أن أوقفته في حي باب حطة عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.