ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الجمعة، من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع بأسواق المحافظة.تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا يُفيد بضبط 2 طن أعلاف حيوانية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مدشة، يستعد لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.كما تم ضبط 2 طن صابون سائل وكلور مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.وجرى التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.