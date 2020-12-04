في اجتماعات الاتحاد الأوروبي.. اليونان تنسق مع قبرص بشأن تركيا

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، عن تنسيق المواقف مع قبرص داخل اجتماعات الاتحاد الأوروبي حول تركيا، وذلك وفقًا " العربية عاجل ".وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للجوء لفرض عقوبات على تركيا لمواجهة سلوكها.وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة إن لعبة "القط والفأر" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن تنتهي، في إشارة إلى نزاع بشأن موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.