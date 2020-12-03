بريطانيا: تسجيل 60 ألف وفاة بكورونا منذ بدء الوباء

أعلنت بريطانيا، الخميس، تسجيل 60 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1.66 مليون حالة حتى الخميس بتوقيت لندن، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى من المرض 3602 من المصابين حتى صباح اليوم، وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 43 أسبوعا.