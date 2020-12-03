بعد قليل.. الحكومة تعلن مؤشرات الفقر في مصر

تبدأ بعد قليل فعاليات مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان مؤشرات الفقر، ونتائج بحث الدخل والإنفاق على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء.يشار إلى أن بحث الدخل والإنفاق تم تقليص مدة إجراءه إلى ستة أشهر فقط، بدلًا من عام كامل، نظرًا للتباين الشديد بين مؤشرات الستة أشهر الأولى بين شهرى أكتوبر 2019 ومارس 2020 عن الستة أشهر الثانية بين مارس 2020 وأكتوبر 2020 نتيجة جائحة كورونا، مضيفًا أن التناقض الشديد بين الأوضاع المعيشية للمواطنين قبل وأثناء الجائحة استثنائي لا يمكن القياس عليه، لهذا سيتم الاكتفاء ببيانات الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020.وَتظهر المؤشرات الأولية تحسّنًا ملحوظًا فى معدلات الفقر بين المواطنين دون الـ30%، مقارنة بنحو 32.5% خلال 2018.