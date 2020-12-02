مصرع شخص غرقًا داخل بئر بإحدى المزارع بالبحيرة

لقى عامل مصرعه غرقا، الأربعاء، إثر سقوطه داخل بئر بإحدى المزارع التابعة لدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد وفاة عامل غرقًا داخل بئر بإحدى المزارع التابعة لدائرة القسم.على الفور، انتقل المقدم بهاء الكردي، رئيس وحدة الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة أشرف صابر خليفة عرفة، 35 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة.جار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.