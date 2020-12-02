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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:54 م
محمد عطية وكيل أول
محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة،
نورهان عبدالرحمن
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قال محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن الشئون القانونية بإدارة الشروق التعليمية تحقق في واقعة إجبار معلمة بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة التابعة لإدارة الشروق التعليمية، للطالب أدهم مصطفى 10 سنوات بالصف الخامس الابتدائي على مسح حذائها.

وأكد «عطية» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم استبعاد المعلمة من العمل بالمدرسة منذ الواقعة، وجار انتظار نتيجة التحقيقات لإرسالها للمحافظة والوزارة واتخاذ الإجراء اللازم وفقا للقانون.

وروت والدة الطالب أدهم مصطفى الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت إنه أثناء تواجد ابنها داخل الفصل يوم الأحد الماضي، طلبت منه المعلمة الكشكول الخاص به وأخبرها بأنه معها، وبالفعل أحضرت المعلمة الكشاكيل ووضعتها أمامها.

وأضافت: «قام الطالب بحسن نية، متجها إلى الكشاكيل وسحب كشكوله دون استئذانها.. المدرسة صرخت في وجهه وضربته بالكشكول، وهو راجع يقعد داس على جزمتها بالغلط، راحت زعقت له تاني وشدته من ودنه وأجبرته أنه يمسح جزمتها، وهو فعلا عمل كده، وراحت ضربته بعدها أكثر من قلم على وشه».

وأكدت أنها اتجهت إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وتحرير محضر لإثبات الواقعة، لكنهم نصحوها باللجوء إلى الإجراءات القانونية التابعة للمدرسة والإدارة التعليمية أولا، مضيفة «بالفعل قدمنا شكوى رسمية في المعلمة من خلال المدرسة».

وشددت على أنه أثناء تقديم والد ابنها الشكوى داخل المدرسة، قالت له المعلمة: «طيب مش كنت تربي ابنك الأول، وتعرف هو عمل إيه، قبل ما تيجي تقدم شكوى، ابنك ده اتحرش بيا»، ودار ذلك الحديث أمام بعض المعلمين والأخصائية، على حد قولها.

وأكدت أنها قدمت شكوى رسمية في إدارة الشروق التعليمية، وما زالت قيد التحقيق من الشئون القانونية، حيث تم إيقاف المعلمة حتى انتهاء التحقيقات.

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