حبس 4 متهمين بفرض «إتاوات» على الأهالي بالنزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص القائمين على فرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على «فيس بوك» من تضرر أهالي منطقة نادي النصر الرياضي بدائرة قسم النزهة، من بعض الأشخاص «منادي سيارات»؛ لفرضهم إتاوات عليهم وإجبارهم على دفع أموال مقابل ركن السيارات الخاصة بهم.وتبين من الفحص أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية»، وتم ضبطهم أثناء تواجدهم بميدان المحكمة بدائرة القسم النزهة وبحوزتهم مبلغ مالي.واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.