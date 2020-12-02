«حرقه حيًا».. حبس الشاب المتهم بقتل جده في حلوان

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جده وإلقاء جثته في منطقة جبلية، بعدما ضبطه المجني عليه في وضع مخل بالآداب مع صديقته، في منطقة 15 مايو.وقررت النيابة حبس الفتاة التي كانت مع المتهم في منزل الضحية على ذمة التحقيقات؛ لمشاركته في إشعال النيران في جسده المجني عليه.وكشفت التحقيقات عن أن الشاب المتهم يقيم بصحبة جده، وبعدما اكتشف الجد قيام حفيده باصطحاب فتاة داخل شقته لممارسة العلاقة المحرمة معها، نشبت بينهما مشاجرة، أقدم على إثرها خلالها بالاعتداء بالضرب على المجني عليه وحمله داخل سيارة وأشعل النيران به وهو على قيد الحياة في منطقة جبلية بطريق امتداد 15 مايو.تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من أحد المواطنين يُفيد أنه أثناء سيره بطريق امتداد 15 مايو، شاهد شاب وبصحبته صديقه يشعلان النار في شخص آخر وصورهما من مسافة بعيدة أثناء تنفيذهما الجريمة.وانتقلت على الفور قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم العثور على جثة رجل مسن محترقة بالكامل، وتبين أن الضحية «أ. م»، مقيم بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، ويقيم بصحبة حفيده يعمل سائق.