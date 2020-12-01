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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التفاصيل الكاملة لانتشار صور الفنان محمد عبد الحليم على السوشيال ميديا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:07 م
الفنان محمد عبد الحليم
الفنان محمد عبد الحليم
نعمات مدحت
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 تستمر عمليات البحث خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في معرفة من هو الفنان محمد عبدالحليم، بعد أن قامت فتاة بنشر صورة تجمعها مع الفنان عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وكتبت عليها أن الفنان يعيش بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح، ولم يجد عملا يساعده على تلبية احتياجاته، وأنه يعيش حالة مرزية للغاية، مطالبة بمحاولة إيجاد فرصة عمل للنجم، مؤكدة أنه لا يعمل منذ فترة طويلة على حد زعمها، حيث لا يعرفه الكثير من الجمهور.

نقابة المهن التمثيلية تتواصل مع محمد عبدالحليم

من جهتها، تواصلت نقابة المهن التمثيلية مع الفنان محمد عبدالحليم تتأكد من صحة ما تم تداوله، وقام الفنان بتوضيح الأمر، وأن ما تم تداوله ليس صحيحا، موضحا أنه إنه يسكن بالقرب من كوبري الملك الصالح وهذه عادته، أما بخصوص حاجته للعمل، وكونه يعيش في حالة مزرية، فقال: "لو عندك مخرج وعاوز يشتغل، هاته أنا أشغله"، وأبدى استغرابه من الادعاءات التي روجتها الفتاة على "فيسبوك".

كلام لا أساس له من الصحة

وأضاف في تصريحات له، بعد انتشار الصورة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها عبر السوشيال ميديا، تواصل معى الفنان منير مكرم سكرتير نقابة المهن التمثيلية، لإيضاح الأمر، ثم سؤاله عما إذا كان يريد شيئا، مؤكدًا أنه على تواصل دائم ومستمر مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

 

يشار إلى  أن الفنان محمد عبد الحليم، برع فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، كما شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و العروض المسرحية، و الأفلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977.

 

ومن الأعمال المقربة إلى قلبه، وتعتبر من أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام"، كما أنه شارك في عام 2018 كضيف شرف في مسلسل "بيت السلايف".

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