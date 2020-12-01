الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لإحدى الفتيات مع الفنان محمد عبدالحليم، وادعت أنه يعيش في حالة مزرية للغاية، بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح.وطالبت الفتاة في منشورها، ببذل الجهد لإيجاد فرصة عمل للفنان محمد عبدالحليم كونه لا يعمل منذ فترة، على حد قولها.تواصلت"الدستور" مع الفنان محمد عبد الحليم، الذي قال إنه يسكن بالقرب من كوبري الملك الصالح وهذه عادته، أما بخصوص حاجته للعمل، وكونه يعيش في حالة مزرية، صرَح قائلًا: "لو عندك مخرج وعاوز يشتغل، هاته أنا أشغله"، وأبدى استغرابه من الادعاءات التي روجتها الفتاة على "فيسبوك".وأشار إلى أنه لا يعلم شيئًا بخصوص المنشور المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على كذب وافتراء كل ما جاء فيه.يذكر أن الفنان محمد عبد الحليم، تميز فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977. من أهمن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام"، كما أنه شارك في عام 2018 كضيف شرف في مسلسل "بيت السلايف".