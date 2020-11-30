لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ127903

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 127903 إصابات بعد تسجيل 1000 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1018.وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، عن أنه تم تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 990 من بين المقيمين و10 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 127903 منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1018 منذ 21 فبراير الماضي.وبلغ عدد الحالات الحرجة 368 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 83034 وبعد انتهاء فترة الإقفال العام التي استمرت أسبوعين، قررت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ملف وباء كورونا الرفع التدريجي ‏للإقفال العام بدءًا من اليوم.واتخذ وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرارًا يقضى بالإبقاء على حظر التجول بدءًا من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى الخامسة صباحًا على أن يبدأ الإقفال العام الساعة العاشرة ليلًا.وشمل القرار تحديد إشغال المطاعم بنسبة 50 في المائة والإبقاء على إقفال الملاهي والحانات والمراقص الليلية حتى إشعار آخر، ومنع إقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات.كما يطلب القرار من المواطنين الالتزام بوضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وتم خلال فترة الإقفال العام تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة بالمزيد من الأسرة المخصصة لاستقبال مرضى كورونا والأسرة المخصصة للعناية الفائقة.وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.